Россия намерена прекратить бесчинства киевского режима в Донбассе

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 149

Путин: действия России в ходе СВО нацелены на прекращение боевых действий киевского режима

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Украинские националисты стали истреблять свой народ только из-за того, что они считают себя русскими.

Полномасштабные боевые действия в Донбассе идут уже на протяжении восьми лет. Все действия российской стороны, в том числе и проведение специальной военной операции рассчитаны на прекращение провокаций беспощадного киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

«По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить это. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», — сказал он.

Глава государства отметил, что эти территории — исторические земли нашей страны, которые после распада СССР отошли Украине. По словам президента, Россия примирилась с этой реальностью и несмотря на это правительство РФ не смогло не среагировать на происходящее там.

Трагедия на Украине началась с «антиконституционного государственного вооруженного переворота» по словам Путина. Москва оказала помочь сначала крымчанам, а потом жителям Донбасса. Российский лидер объяснил, что Киев начал истреблять жителей ЛДНР только потому, что они считают себя частью русской культуры, говорят на русском языке и соблюдают традиции своего народа и своих предков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин напомнил о важности исторической памяти.

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