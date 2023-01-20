Без отдыха: в Запорожской области активизировались бои по региональному фронту

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 46

Рогов заявил о резком повышении интенсивности боев на запорожском направлении

Без отдыха: в Запорожской области активизировались бои по региональному фронту

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Отмечены действия российской армии в сражениях с украинскими националистами.

Интенсивность боевых действий повысилась на запорожском направлении. Об этом написал в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По словам чиновника, российские войска били по врагу из танков, а также огнем артиллерии и минометов в районе ряда населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Бойцы РФ, как отметил Рогов, перешли в локальное наступление в районе Орехова, освободив четыре населенных пункта от украинских военных. Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся под плотным огневым контролем российских солдат.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы „Акация“ в районе Преображенки и „Д-30“ в районе Орехова. В ходе контрснайперской борьбы и целого комплекса мероприятий был ликвидирован вражеский снайпер-инструктор высшего класса», — подчеркнул Рогов.

До этого Вооруженными силами России (ВС РФ) было освобождено село Лобковое, о чем сообщили в Минобороны.

Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается. Ее конечными целями являются: снижение боевого потенциала, демилитаризация и денацификация Незалежной, прекращение геноцида гражданских со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ВС РФ заняли более выгодные рубежи на южно-донецком направлении.

Тема:
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