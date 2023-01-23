Более 100 тысяч жителей Уссурийска остались без электричества в мороз

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Люди грелись, как могли. Что сейчас происходит в регионе?

Фото, видео: © РИА Новости / Болот Бочкарев; 5-tv.ru

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Погода

Метели и суровые морозы накрыли сразу несколько российских регионов. В Приморье экстремальный холод вывел из строя энергосистему. В Уссурийске в 25 градусов мороза без света остались более 110 тысяч жителей.

Еще холоднее сейчас в Якутии. В республиканской столице температура опустилась до 50 градусов мороза. Город окутал ледяной туман. У всех школьников отменили уроки. В аэропорту отменяют рейсы. Аномальные холода и в Иркутской области — до 52 градусов ниже ноля!

На федеральных трассах МЧС разворачивает пункты обогрева для водителей. Каждую такую палатку спасатели оборудуют отопительными приборами и электрогенераторами

Тема:
Погода
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🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

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