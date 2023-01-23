Бойцы ВС РФ продвинулись на всех направлениях в ДНР

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Пушилин заявил о продвижении российских войск на всех направлениях в ДНР

Бойцы ВС РФ продвинулись на всех направлениях в ДНР

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

На поле боя у украинских националистов наступила черная полоса.

Российские войска успешно продвигаются почти по всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил врио главы (ДНР) Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

Стоит отметить, что сегодня в Штабе территориальной обороны республики заявили об освобождении населенных пунктов Двуречье и Краснопольевка в районе Артемовска (Украинское название — Бахмут — Прим. ред.).

Это значит, что ВС РФ уверенно продвигаются в сторону стратегически значимого Артемовска. Его освобождение позволит обезопасить Донецк и значительную часть Донбасса. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, сейчас для российских бойцов очень важно взять под контроль этот регион.

«Взятие Артемовска позволит перерезать целый ряд дорог, нарушить снабжение украинских войск и откроет путь к Славянско-Краматорской агломерации. Однако Артемовск имеет особенность — он чем-то напоминает Мариуполь», — рассказывал он ранее в беседе с 5-tv.ru.

Россия продолжает специальную военную операцию на территории Украины. Решение о ее начале принял президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов киевского режима. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия началом спецоперации сорвала тайные планы США на Донбасс.

Тема:
Спецоперация
23 янв
Расчет САУ «Акация» ударил по позициям украинских боевиков — эксклюзивные кадры
23 янв
Бесчеловечная оборона: Киев согнал в траншеи на фронте подростков и пенсионеров
23 янв
Глава Евросовета Мишель: следующие недели на Украине станут решающими
23 янв
Российские войска освободили села Двуречье и Краснопольевка в ДНР
23 янв
В ГУР Украины рассекретили главную задачу убитого СБУ переговорщика Киреева
23 янв
Япония намерена продолжать санкционную политику против РФ и поддержку Украины
23 янв
Российская армия выбила украинские войска из деревень в Запорожской области
23 янв
Myśl Polskа: Обещания Польши помочь Украине принесут лишь разочарования
23 янв
Арестович назвал «изящной» спецоперацию РФ в первые дни: «Никакого ущерба»
23 янв
В США требуют отправить Киеву ракеты ATACMS для нападения на Крым
-4° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
Талызина раскрыла правду о своем состоянии после новостей о госпитализации
13:49
Бойцы ВС РФ продвинулись на всех направлениях в ДНР
13:47
Почему молоко и сода не спасут от изжоги — ответ врача
13:43
Рябков: любые поставки оружия США на Украину будут «перемолоты»
13:40
Подъемный кран убил людей во время религиозного фестиваля в Индии
13:31
Сдачи не дают: что делать, если на ребенка нападает больной пожилой человек

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Актриса Елена Шанина раскрыла подробности состояния Александра Збруева
Актеру Александру Збруеву потребовалась экстренная медицинская помощь
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023