Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
По данным местных СМИ, сирены звучат, в частности, на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
На территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены и другие предупредительные сигналы звучат в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Полтавской, и Днепропетровской областях государства. Кроме того, о возможных прилетах предупреждают и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению граждан.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский генерал рассекретил место схрона западного оружия, которое организовали ВСУ.
- 23 янв
- Российский генерал рассказал, где ВСУ прячут западное оружие
- 23 янв
- В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки
- 23 янв
- Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
- 23 янв
- В Кремле разъяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
- 23 янв
- Видео: новейший танк «Прорыв» уклонился от снаряда артиллерии ВСУ после стрельбы
- 23 янв
- Практически реальная: Лавров заявил о смене статуса «войны» России с Западом
- 23 янв
- Танкисты ЮВО нанесли массированный удар по позициям ВСУ
- 23 янв
- Бойцы ВС РФ продвинулись на всех направлениях в ДНР
- 23 янв
- Расчет САУ «Акация» ударил по позициям украинских боевиков — эксклюзивные кадры
- 23 янв
- Бесчеловечная оборона: Киев согнал в траншеи на фронте подростков и пенсионеров
Читайте также
86%
-0.18 74.34
-0.07
Нашли ошибку?