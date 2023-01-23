Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 28

По данным местных СМИ, сирены звучат, в частности, на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Спецоперация

На территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены и другие предупредительные сигналы звучат в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Полтавской, и Днепропетровской областях государства. Кроме того, о возможных прилетах предупреждают и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению граждан.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский генерал рассекретил место схрона западного оружия, которое организовали ВСУ.

Тема:
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