Российский генерал рассказал, где ВСУ прячут западное оружие
Генерал Болдырев: ВСУ пытаются сохранить западное оружие, спрятав его на АЭС
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Киевский режим нашел место, куда военные гарантированно не нанесут удар.
Украина складирует полученное от Запада оружие на территориях атомных электростанций, чтобы уберечь его от ударов российской армии. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Владимир Болдырев.
«При хранении на территории атомной электростанции они гарантированно знают, что мы удар не нанесем по АЭС — боеприпасы останутся в целостности», — пояснил военный в беседе с URA.RU.
В этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что все поставленное на Украину американское вооружение будет «буквально перемолото». Так он прокомментировал звучащие в США призывы к передаче киевскому режиму баллистических ракет дальнего действия ATACMS.
Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил о необходимости отправить Украине ATACMS для ударов по Крыму, откуда, по мнению политика, производятся запуски российских беспилотников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможность поставить Украине тактическое ядерное оружие есть только у американцев.
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