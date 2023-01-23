Российский генерал рассказал, где ВСУ прячут западное оружие

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Генерал Болдырев: ВСУ пытаются сохранить западное оружие, спрятав его на АЭС

Российский генерал рассказал, где ВСУ прячут западное оружие

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Киевский режим нашел место, куда военные гарантированно не нанесут удар.

Украина складирует полученное от Запада оружие на территориях атомных электростанций, чтобы уберечь его от ударов российской армии. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Владимир Болдырев.

«При хранении на территории атомной электростанции они гарантированно знают, что мы удар не нанесем по АЭС — боеприпасы останутся в целостности», — пояснил военный в беседе с URA.RU.

В этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что все поставленное на Украину американское вооружение будет «буквально перемолото». Так он прокомментировал звучащие в США призывы к передаче киевскому режиму баллистических ракет дальнего действия ATACMS.

Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил о необходимости отправить Украине ATACMS для ударов по Крыму, откуда, по мнению политика, производятся запуски российских беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможность поставить Украине тактическое ядерное оружие есть только у американцев.

Тема:
Спецоперация
23 янв
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
23 янв
В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки
23 янв
Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
23 янв
В Кремле разъяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
23 янв
Видео: новейший танк «Прорыв» уклонился от снаряда артиллерии ВСУ после стрельбы
23 янв
Практически реальная: Лавров заявил о смене статуса «войны» России с Западом
23 янв
Танкисты ЮВО нанесли массированный удар по позициям ВСУ
23 янв
Бойцы ВС РФ продвинулись на всех направлениях в ДНР
23 янв
Расчет САУ «Акация» ударил по позициям украинских боевиков — эксклюзивные кадры
23 янв
Бесчеловечная оборона: Киев согнал в траншеи на фронте подростков и пенсионеров
-4° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:58
МИД РФ обвинил Запад в отказе признавать ужасающие данные по биолабораториям США
16:54
В центре Москвы загорелся особняк XIX века
16:48
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
16:38
СК РФ начал проверку клиники «доктора» Раевского после сюжета на Пятом канале
16:32
Российский генерал рассказал, где ВСУ прячут западное оружие
16:32
Трагедии Анастасии Мельниковой: почему жизнь актрисы превратилась в драму

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Талызина раскрыла правду о своем состоянии после новостей о госпитализации
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023