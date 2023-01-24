Вучич: военный конфликт между Москвой и Киевом может выйти за пределы Украины
Президент Сербии пообещал согражданам сделать все возможное, чтобы оградить их от возможных рисков
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru
Военный конфликт между Москвой и Киевом — может выйти за пределы Украины. Такое мнение в своем обращении к нации высказал президент Сербии. Александр Вучич заявил: Запад сильно давит на его страну, заставляя ввести санкции против России. Он также подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы оградить соотечественников от ненужных рисков.
«Столкновения на Украине разрастаются. Вы видите, в конфликт втянуты уже не только Москва и Киев. Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила. Боюсь, вскоре это может затронуть и другие территории, и наше дело — чтобы это не затронуло Сербию», — сказал глава государства.
По словам Вучича, еще больше на него давят в связи с ситуацией с Приштиной. В этом случае Запад использует откровенный шантаж. От Белграда требуют признать независимость самопровозглашенной республики. И угрожают, что в противном случае Сербия окажется в международной изоляции.
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