Вучич: военный конфликт между Москвой и Киевом может выйти за пределы Украины

Военный конфликт между Москвой и Киевом — может выйти за пределы Украины. Такое мнение в своем обращении к нации высказал президент Сербии. Александр Вучич заявил: Запад сильно давит на его страну, заставляя ввести санкции против России. Он также подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы оградить соотечественников от ненужных рисков.

«Столкновения на Украине разрастаются. Вы видите, в конфликт втянуты уже не только Москва и Киев. Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила. Боюсь, вскоре это может затронуть и другие территории, и наше дело — чтобы это не затронуло Сербию», — сказал глава государства.

По словам Вучича, еще больше на него давят в связи с ситуацией с Приштиной. В этом случае Запад использует откровенный шантаж. От Белграда требуют признать независимость самопровозглашенной республики. И угрожают, что в противном случае Сербия окажется в международной изоляции.