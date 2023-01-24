Рогов: ВС РФ вскрыли позиции ВСУ на первой линии обороны в Запорожской области
Боевики Незалежной регулярно теряют живую силу и технику. Что их ждет дальше?
Фото: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas
В Запорожской области в ходе наступательных действий российских войск удалось обнаружить позиции украинских боевиков. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Недавно он отмечал, что движение ВС РФ на Запорожском участке линии фронта сосредоточено неподалеку от городов Орехов и Гуляйполе.
«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — сообщил Рогов.
Он отметил, что благодаря тактическим успехам российских войск и точной работе авиации и артиллерии — украинские националисты регулярно теряют живую силу и военную технику. Линия фронта методично сдвигается к северу области.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. Украина не собирается признавать его легитимность и ведет постоянные обстрелы территории. Сегодня под контролем ВС РФ находится более 70% региона, а под контролем киевского режима остается областной центр — Запорожье.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинского президента Владимира Зеленского и ВСУ уличили в желании уничтожить промышленность Запорожья.
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