Рогов: ВС РФ вскрыли позиции ВСУ на первой линии обороны в Запорожской области

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Боевики Незалежной регулярно теряют живую силу и технику. Что их ждет дальше?

Рогов: ВС РФ вскрыли позиции ВСУ на первой линии обороны в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

В Запорожской области в ходе наступательных действий российских войск удалось обнаружить позиции украинских боевиков. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Недавно он отмечал, что движение ВС РФ на Запорожском участке линии фронта сосредоточено неподалеку от городов Орехов и Гуляйполе.

«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — сообщил Рогов.

Он отметил, что благодаря тактическим успехам российских войск и точной работе авиации и артиллерии — украинские националисты регулярно теряют живую силу и военную технику. Линия фронта методично сдвигается к северу области.

Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. Украина не собирается признавать его легитимность и ведет постоянные обстрелы территории. Сегодня под контролем ВС РФ находится более 70% региона, а под контролем киевского режима остается областной центр — Запорожье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинского президента Владимира Зеленского и ВСУ уличили в желании уничтожить промышленность Запорожья.

Тема:
Спецоперация
24 янв
Герасимов: современная Россия не знала такой интенсивности военных действий
24 янв
Наводи! Лучшее видео из зоны СВО за день
23 янв
Настоящий «Прорыв»: как действуют новейшие танки Т-90М на передовой
23 янв
«Расчет, к орудию!» — как артиллерия РФ работает по позициям ВСУ в Марьинке
23 янв
Экс-глава польского МИД раскрыл планы Варшавы по разделу Украины
23 янв
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
23 янв
Российский генерал рассказал, где ВСУ прячут западное оружие
23 янв
В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки
23 янв
Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
23 янв
В Кремле разъяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
Рогов: ВС РФ вскрыли позиции ВСУ на первой линии обороны в Запорожской области
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака
7:50
«Починят»: Бледанс отказалась переживать за госпитализированного Садальского
7:45
Кадры не решают: замглавы офиса Зеленского подал в отставку
7:32
Герасимов: современная Россия не знала такой интенсивности военных действий
7:23
Останется радиоактивное кладбище: что грозит Западу после передачи танков ВСУ

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Не мог подвести команду: из-за чего Роман Костомаров попал в реанимацию
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
СМИ сообщают, что Тина Канделаки в третий раз стала матерью

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023