Предприятия «Искра», «Мотор Сич», «Запорожсталь» и «Запорожкокс» могут быть стерты с лица земли из-за националистов, предупредил Владимир Рогов.

Режим президента Украины Владимира Зеленского хочет уничтожить промышленность в Запорожье, потому что боевики ВСУ оборудуют фортификационные сооружения и бункеры на предприятиях города. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье переданы под контроль армии и всевозможных нацистов и машиностроительные предприятия. Фортификационные сооружения и бункеры строятся на „Запорожтрансформаторе“ на правом берегу города Запорожья, на „Искре“, „Мотор Сич“ и многих других. По сути, режим Зеленского хочет снести с лица земли промышленность Запорожья», — цитирует Владимира Рогова ТАСС.

По словам чиновника, украинские боевики уже заняли «Запорожсталь» и «Запорожкокс». Сейчас ситуация с предприятиями города развивается по аналогии с «Азовсталью» в Мариуполе. Крупный завод во время боев за город тоже заняли националисты.

«Сомнений нет, что для режима Зеленского Запорожье — отрезанный ломоть. И отношение к нему, как к временно удерживаемой территории, благодаря боевым действиям на которой можно подготовиться к обороне», — подытожил Владимир Рогов.

Российские войска успешно продвигаются вглубь Запорожской области — последние несколько дней они преодолевают не менее пяти километров за сутки и освобождают населенные пункты один за одним. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с передовой — военкор снял, как российские войска прорвали оборону ВСУ и подходят к Орехову.