От бессилия: Зеленского и ВСУ уличили в желании уничтожить промышленность Запорожья
Рогов: действия Зеленского говорят о намерении уничтожить промышленность Запорожья
Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak
Предприятия «Искра», «Мотор Сич», «Запорожсталь» и «Запорожкокс» могут быть стерты с лица земли из-за националистов, предупредил Владимир Рогов.
Режим президента Украины Владимира Зеленского хочет уничтожить промышленность в Запорожье, потому что боевики ВСУ оборудуют фортификационные сооружения и бункеры на предприятиях города. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Запорожье переданы под контроль армии и всевозможных нацистов и машиностроительные предприятия. Фортификационные сооружения и бункеры строятся на „Запорожтрансформаторе“ на правом берегу города Запорожья, на „Искре“, „Мотор Сич“ и многих других. По сути, режим Зеленского хочет снести с лица земли промышленность Запорожья», — цитирует Владимира Рогова ТАСС.
По словам чиновника, украинские боевики уже заняли «Запорожсталь» и «Запорожкокс». Сейчас ситуация с предприятиями города развивается по аналогии с «Азовсталью» в Мариуполе. Крупный завод во время боев за город тоже заняли националисты.
«Сомнений нет, что для режима Зеленского Запорожье — отрезанный ломоть. И отношение к нему, как к временно удерживаемой территории, благодаря боевым действиям на которой можно подготовиться к обороне», — подытожил Владимир Рогов.
Российские войска успешно продвигаются вглубь Запорожской области — последние несколько дней они преодолевают не менее пяти километров за сутки и освобождают населенные пункты один за одним. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с передовой — военкор снял, как российские войска прорвали оборону ВСУ и подходят к Орехову.
- 22 янв
- В Запорожской области сообщили о наступлении РФ по двум направлениям
- 22 янв
- Разлюбила мужа? — Жену Зеленского раскритиковали за слова о нем
- 22 янв
- Расторгуев: SHAMAN создал гимн СВО России на передовой
- 22 янв
- Артиллеристы РФ уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ
- 22 янв
- Российские войска прорвали оборону ВСУ и подходят к Орехову — эксклюзивные кадры с передовой
- 22 янв
- День сурка: Европа может ввести десятый пакет санкций против России
- 22 янв
- Что имеем не храним: ввод потолка цен на нефтепродукты из РФ оказался сложным для США
- 22 янв
- Фронт оживает: репортаж с донецкого направления
- 22 янв
- Всегда уважай своего оппонента: США недооценили Россию
- 22 янв
- «Я и правда сумасшедший»: у Охлобыстина не возникла неприязнь к Смольянинову*
Читайте также
86%
-0.18 74.34
-0.07
Нашли ошибку?