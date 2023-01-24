В Минобороны показали кадры уничтожения танка ВСУ при поддержке «Терминатора»

Министерство обороны РФ показало видео, на котором российский танк под прикрытием специальной боевой машины «Терминатор» уничтожает наступающую на бронемашинах пехоту ВСУ.

Вооруженные силы России заметили украинские позиции в лесной чаще с помощью беспилотника. Экипаж ВС РФ получил команду открыть огонь по атакующим боевикам киевского режима. В результате столкновения техника украинских солдат была ликвидирована, а личный состав ВСУ понес потери. Выжившие противники пустились в бегство по лесному массиву.

Ранее российские бойцы рассказывали, что боевые машины поддержки танков «Терминатор» вгоняют в ужас ВСУ. Украинские военнослужащие не понимают, как действовать против незнакомого им мощного оружия.

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. В боевых условиях на первую линию выпускают танки, а боевые машины следуют за ними. Российские «Терминаторы» отличаются высокой степенью защищенности и наличием многоканального комплекса вооружения, который позволяет вести огонь сразу по четырем-пяти целям.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ объявили охоту на «Терминаторов»