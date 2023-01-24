В Минобороны показали кадры уничтожения танка ВСУ при поддержке «Терминатора»
Российская БМПТ повергает в ужас украинских боевиков.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Министерство обороны РФ показало видео, на котором российский танк под прикрытием специальной боевой машины «Терминатор» уничтожает наступающую на бронемашинах пехоту ВСУ.
Вооруженные силы России заметили украинские позиции в лесной чаще с помощью беспилотника. Экипаж ВС РФ получил команду открыть огонь по атакующим боевикам киевского режима. В результате столкновения техника украинских солдат была ликвидирована, а личный состав ВСУ понес потери. Выжившие противники пустились в бегство по лесному массиву.
Ранее российские бойцы рассказывали, что боевые машины поддержки танков «Терминатор» вгоняют в ужас ВСУ. Украинские военнослужащие не понимают, как действовать против незнакомого им мощного оружия.
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. В боевых условиях на первую линию выпускают танки, а боевые машины следуют за ними. Российские «Терминаторы» отличаются высокой степенью защищенности и наличием многоканального комплекса вооружения, который позволяет вести огонь сразу по четырем-пяти целям.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ объявили охоту на «Терминаторов»
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