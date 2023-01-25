СМИ сообщили о взрывах в Запорожской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26

Взрывы прогремели на подконтрольных Киеву территориях.

СМИ сообщили о взрывах в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov

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Тема:
Спецоперация

Украинские СМИ пишут, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

Информация о хлопках появилась в Telegram-канале средства массовой информации. В публикации не уточняется, в какой именно части города произошли взрывы.

Ранее стало известно, что на всей территории Незалежной объявили воздушную тревогу. Одновременно с началом сигналов тревоги около 10:00 утра СМИ проинформировали о взрывах в Херсонской области.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале в феврале 2022 года. Целью ВС РФ является освобождение гражданских от геноцида и ликвидация радикалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Бердянске Запорожской области был взорван автомобиль.

Тема:
Спецоперация
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