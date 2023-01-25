СМИ сообщили о взрывах в Запорожской области

Украинские СМИ пишут, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

Информация о хлопках появилась в Telegram-канале средства массовой информации. В публикации не уточняется, в какой именно части города произошли взрывы.

Ранее стало известно, что на всей территории Незалежной объявили воздушную тревогу. Одновременно с началом сигналов тревоги около 10:00 утра СМИ проинформировали о взрывах в Херсонской области.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале в феврале 2022 года. Целью ВС РФ является освобождение гражданских от геноцида и ликвидация радикалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Бердянске Запорожской области был взорван автомобиль.