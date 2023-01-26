В Nord Stream AG намекнули на виновника взрывов на нитях «Северного потока»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 385

Исполнительный директор Nord Stream AG Варниг намекнул на виновника взрывов на нитях «Северного потока»

В Nord Stream AG намекнули на виновника взрывов на нитях «Северного потока»

Фото: www.globallookpress.com / Bodo Marks

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Тема:
Северный поток

Эксперт однозначно заявил, что российская сторона непричастна к произошедшему.

Кто стоит за взрывами на нитках газопровода «Северный поток», намекнул исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг в беседе с изданием Die Zeit.

«Русские? Нет», — сказал Варниг на вопрос, кто стоит за взрывом.

На вопрос журналистов о причастности к теракту натовской страны собеседник молча кивнул, но, когда его спросили про Великобританию, как бы наводя на мысль, Варниг дал неоднозначный ответ.

«Это все спекуляции. Но поразмышляйте об этом», — предложил журналистам подумать исполнительный директор Nord Stream AG.

В конце сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщала о «беспрецедентных разрушениях», которые произошли на газопроводе. Два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов обнаружили шведские сейсмологи. По инициативе генеральной прокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

В Европе взрывы посчитали саботажем с российской стороны, однако в Кремле заявили, что Россия в результате случившегося сама несет убытки, поскольку дорогостоящий газ уходит в никуда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, возможен ли ремонт «Северного потока».

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