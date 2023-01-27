На штурм! Лучшее видео из зоны СВО за день

Расчет обнаружил большое скопление техники украинских националистов и точным огнем из 152-мм пушки «Гиацинт-С» уничтожил цель.

Выполняя огневые задачи, артиллеристы ЮВО взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

Добровольцы штурмового отряда «Шторм» проходят боевое слаживание и обучение на полигоне в тыловом районе специальной военной операции.

Штурмовые отряды «Шторм» предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ.

На полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских лежек при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником.

Помимо огневой и тактической подготовки с штурмовым подразделением проводятся занятия по тактической медицине, управлению беспилотными летательными аппаратами, военной топографии и связи.