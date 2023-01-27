Киев заявил о грядущей поставке польских танков на Украину

Российские власти отмечали, что накачивание Незалежной вооружениями лишь затягивает кризисную ситуацию.

Украине передадут польские танки PT-91 Twardy вместе с заявленными немецкими Leopard 2. Об этом в Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — говорится в публикации.

Накануне замминистра польской национальной обороны Войцех Скуркевич заявлял, что страна готова передать украинской стороне танки Leopard, а именно, 14 единиц в течение нескольких недель. Правительство ФРГ согласилось поставить на Украину вооружение. Запланировано формирование двух танковых батальонов. Сначала Берлин передаст 14 машин бундесвера. Как отметил глава Минобороны Германии Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.

Кроме того, танковые поставки Вооруженным силам Украины анонсировал президент США Джо Байден. По словам политика, националисты получат более 30 боевых машин М1 Abrams, однако на это уйдут не недели, а месяцы.

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