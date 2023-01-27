Убойная сила: чем российский «Маркер» опасен для американских и немецких танков

Уже весной военная техника покажет характер на поле боя в Донбассе.

В феврале российский робот «Маркер» после модернизации впервые выйдет на поле боя в зоне спецоперации. Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что техника отличается суровым нравом и в этом смогут убедиться американские танки «Абрамс» и немецкие «Леопарды». Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Собеседник напомнил, что «Маркеры» уже успешно прошли боевое крещение в Сирии, но там были совершенно другие военные условия, чем на территории СВО. Этим и обусловлена необходимость обновления роботов. Новый «Маркер» станет лучшей своей версией: зоркий, меткий, умный и чересчур самостоятельный. В частности, благодаря новейшей системе управления, которая предусматривает электронный каталог с образцами целей в видимом и красном диапазонах. Так российский «боец» сможет автоматически определять цели и бить по ним.

«Факт в том, что это робототехнический комплекс, который напоминает небольшой танк, способный останавливать противотанковые ракеты. Используют его в качестве дистанционно управляемого аппарата с перспективой установить туда компьютер с системой машинного зрения, что позволит самостоятельно принимать решение, действовать по противнику», — рассказал эксперт.

При этом «Маркер», несмотря на вес в три тонны, очень подвижный. Его опорно-поворотный модуль способен развернуться на 540° всего за одну секунду. Да и во взаимоотношениях с другой техникой машина очень коммуникабельна — может оснащаться не только противотанковыми комплексами, но и гранатометами, и тяжелыми пулеметами, и другими боевыми средствами.

Уникальность робота и в том, что теперь он умеет выбирать приоритетные цели и быстро поражать их при помощи огневых средств. А еще машина адаптирована под рельеф и климат территорий, на которых ведется СВО.

«Совершенствовать машины пришлось, учитывая, что много боевых действий ведется в городских условиях. Кроме того, они могут быть эффективны при прорыве обороны противника на ровной местности, за гордом, в поле», — добавил Кнутов.

И эта эффективность машин определяется не только по количеству потерь, понесенных противником, но и по количеству сохраненных жизней. Одно дело, когда техника хозяйничает в чистом боле, другое, если в городе, где находятся мирные жители.

«В любом случае переход к роботизации — это большое достижение в силу того, что это позволяет экономить человеческие жизни», — отметил собеседник.

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