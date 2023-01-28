Тайное стало явным: Израиль оказывает украинским националистам закулисную помощь
Посол Израиля в ФРГ Просор заявил, что Иерусалим оказывает Киеву закулисную помощь
Фото: www.globallookpress.com / Sepahnews
В дипведомстве страны назвали две причины, по которым делают это не в открытую.
Израиль оказывает Украине закулисную помощь, касающуюся поставок оружия. Об этом накануне сообщил посол страны в Германии Рон Прозор в интервью Funke.
«Мы помогаем — но за кулисами и гораздо больше, чем известно», — заявил представитель дипведомства.
Он также пояснил, почему государство держится в тени в данном вопросе. Одна из них — российское присутствие в Сирии, другая — большое количество евреев, проживающих в России.
«У нас также есть большая еврейская община в России. Это две основные причины, по которым мы держимся в тени», — подчеркнул он.
Ранее посол Украины в Израиле сообщил, что страны договорились о военной помощи Киеву, и Иерусалим уже начал сдерживать обещание: передавать технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. При этом ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц уверял, что страна не планирует помогать Незалежной в данном вопросе по оперативным причинам, а против гуманитарной помощи государство ничего не имеет и активно ее поставляет.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Израиль опасается поставлять Украине системы ПВО.
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