Тайное стало явным: Израиль оказывает украинским националистам закулисную помощь

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 9

Посол Израиля в ФРГ Просор заявил, что Иерусалим оказывает Киеву закулисную помощь

Тайное стало явным: Израиль оказывает украинским националистам закулисную помощь

Фото: www.globallookpress.com / Sepahnews

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Тема:
Спецоперация

В дипведомстве страны назвали две причины, по которым делают это не в открытую.

Израиль оказывает Украине закулисную помощь, касающуюся поставок оружия. Об этом накануне сообщил посол страны в Германии Рон Прозор в интервью Funke.

«Мы помогаем — но за кулисами и гораздо больше, чем известно», — заявил представитель дипведомства.

Он также пояснил, почему государство держится в тени в данном вопросе. Одна из них — российское присутствие в Сирии, другая — большое количество евреев, проживающих в России.

«У нас также есть большая еврейская община в России. Это две основные причины, по которым мы держимся в тени», — подчеркнул он.

Ранее посол Украины в Израиле сообщил, что страны договорились о военной помощи Киеву, и Иерусалим уже начал сдерживать обещание: передавать технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. При этом ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц уверял, что страна не планирует помогать Незалежной в данном вопросе по оперативным причинам, а против гуманитарной помощи государство ничего не имеет и активно ее поставляет.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Израиль опасается поставлять Украине системы ПВО.

Тема:
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