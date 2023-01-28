Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Вашингтон должен совершить четыре политических действия, чтобы избежать затяжного противостояния с Россией. Последнее крайне нежелательно для интересов американцев, считают исследователи.

Аналитики из американского исследовательского центра RAND Сorporation выделили четыре политических шага, которые должен совершить Вашингтон для завершения конфликта на Украине. Работа опубликована на сайте организации.

Уточнение планов будущей поддержки Украины;

Взятие на себя обязательств по обеспечению безопасности Украины;

Предоставление гарантий нейтралитета Украины;

Установление условий для снятия санкций с России.

Суть этих шагов разъяснило агентство URA.RU. Первый пункт уже реализован в виде созданного в Европе специального штаба по координации помощи Украине. Второй пункт означает обещание США отправить войска на Украину для ее защиты. Это, по мнению аналитиков, должно снизить риск дальнейшей эскалации. Третий пункт поможет ослабить напряженные отношения между Россией и странами НАТО. Четвертый — создаст почву для переговоров.

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В докладе также говорится, что для Вашингтона крайне нежелательно затягивание конфликта на Украине.

«Помимо сведения к минимуму рисков серьезной эскалации, интересам США лучше всего послужит недопущение затяжного конфликта. Издержки и риски затяжного противостояния на Украине значительны и перевешивают возможные выгоды такого пути для США», — отметили аналитики.

Доклад RAND одобрил научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он назвал предложения аналитиков «максимально возможным миролюбивым подходом в нынешнем мейнстриме».

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

До сих пор страны Запада не демонстрировали желания прекратить конфликт. Наоборот — они накачивают Украину оружием и устами тамошних политиков призывают держаться до «последнего украинца». В США этот подход вызывает все больше вопросов. Как сообщал 5-tv.ru, ранее конгрессмены запросили у Белого дома разъяснения о танках Abrams для Киева