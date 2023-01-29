«Смотрят свысока»: почему между ВСУ и наемниками НАТО возникают перестрелки

|
Рита Миронова
Рита Миронова 15

Командир «Русского Легиона» Фомченков назвал причину перестрелок между наемниками и бойцами ВСУ

«Смотрят свысока»: почему между ВСУ и наемниками НАТО возникают перестрелки

Фото: www.globallookpress.com / ThePresidentialOfficeofUkraine

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Стычки между натовскими солдатами и украинскими националистами не редкость, ведь все они мнят себя выше остальных людей.

Украинские военнослужащие и иностранные наемники в рядах украинской армии вступают в стычки на фоне ненависти друг к другу. Об этом заявил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков в беседе с URA.RU.

По его словам, среди наемников из НАТО есть люди, которые свысока относятся к украинцам. Эту часть армии Фомченков отнес к первой категории условных «наемников».

«Это регулярные части из армий стран НАТО, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ под видом так называемых «наемников». Они все свысока относятся к украинцам. Себя эти ««воины» считают «цивилизованными» европейцами. <…> Поэтому в ходе боевых действий между подразделениями, состоящими из военнослужащих других стран и из украинских военных возникает масса скандалов и стычек. Доходит даже до перестрелок между бойцами этих подразделений и военнослужащими ВСУ», — рассказал командир «Русского Легиона».

Есть, по словам Фомченкова, и вторая категория «наемников» — это солдаты из разных стран, которые приезжают заработать денег или поддержать соратников по взглядам. Такие люди, отметил он, склонны к мародерству и уголовным преступлениям, дискредитирующим украинскую армию.

«Но их услугами пользуются не только потому, что не хватает живой силы, но и потому, что им можно поручить самую „грязную“ военную работу и их жизней никому не жалко», — объяснил Фомченков.

Ранее 5-tv.ru писал, что польские наемники пришли в Незалежную не для союзной помощи стране. Такое мнение появилось среди дипломатов.

Тема:
Украинский кризис
29 янв
Министр обороны Украины Резников признал тяжелую военную обстановку в стране
29 янв
Украина обстреляла автомобильный мост в Запорожской области из РСЗО HIMARS
29 янв
Шольц находится в уверенности, что не допустит конфликта между Россией и НАТО
29 янв
Москалькова призвала власти Украины к соблюдению Женевской конвенции
29 янв
В МИД РФ назвали военным преступлением обстрел больниц боевиками ВСУ
29 янв
Олаф Шольц заявил, что хочет продолжать диалог с Владимиром Путиным
29 янв
«Абсурдно»: доживет ли Украина до поставок подводных лодок от Германии
29 янв
Путин напомнил о фактической оккупации Германии войсками США
28 янв
Index: в Закарпатье мужчины неделями прячутся от призыва в ВСУ на чердаках
28 янв
«Русская весна»: ВСУ сбили свой же штурмовик Су-25 в районе Краматорска
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Последние новости

19:38
«Смотрят свысока»: почему между ВСУ и наемниками НАТО возникают перестрелки
19:25
Власти Запорожской области прокомментировали удар ВСУ из РСЗО HIMARS по ж/д мосту
19:01
У Волочковой произошла паническая атака из-за укола: реакция попала на видео
18:44
Кто сильнее? Военный эксперт сравнил российский Т-90М «Прорыв» и западные танки
18:30
В Запорожской области пять человек погибли при ударе ВСУ по мосту
18:06
Министр обороны Украины Резников признал тяжелую военную обстановку в стране

Сейчас читают

ВС РФ «перемололи в пыль» очередную партию американского оружия на Украине
«Это превратилось в практику»: как остановить удары ВСУ по больницам
«Сложность для Японии»: зачем РФ ограничила доступ к Южным Курилам
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023