«Смотрят свысока»: почему между ВСУ и наемниками НАТО возникают перестрелки
Командир «Русского Легиона» Фомченков назвал причину перестрелок между наемниками и бойцами ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / ThePresidentialOfficeofUkraine
Стычки между натовскими солдатами и украинскими националистами не редкость, ведь все они мнят себя выше остальных людей.
Украинские военнослужащие и иностранные наемники в рядах украинской армии вступают в стычки на фоне ненависти друг к другу. Об этом заявил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков в беседе с URA.RU.
По его словам, среди наемников из НАТО есть люди, которые свысока относятся к украинцам. Эту часть армии Фомченков отнес к первой категории условных «наемников».
«Это регулярные части из армий стран НАТО, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ под видом так называемых «наемников». Они все свысока относятся к украинцам. Себя эти ««воины» считают «цивилизованными» европейцами. <…> Поэтому в ходе боевых действий между подразделениями, состоящими из военнослужащих других стран и из украинских военных возникает масса скандалов и стычек. Доходит даже до перестрелок между бойцами этих подразделений и военнослужащими ВСУ», — рассказал командир «Русского Легиона».
Есть, по словам Фомченкова, и вторая категория «наемников» — это солдаты из разных стран, которые приезжают заработать денег или поддержать соратников по взглядам. Такие люди, отметил он, склонны к мародерству и уголовным преступлениям, дискредитирующим украинскую армию.
«Но их услугами пользуются не только потому, что не хватает живой силы, но и потому, что им можно поручить самую „грязную“ военную работу и их жизней никому не жалко», — объяснил Фомченков.
Ранее 5-tv.ru писал, что польские наемники пришли в Незалежную не для союзной помощи стране. Такое мнение появилось среди дипломатов.
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