Зеленский заявил о жесткой ситуации для ВСУ под Артемовском и Угледаром
Президент Украины Зеленский заявил о жесткой ситуации для ВСУ под Артемовском и Угледаром
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
По словам украинского лидера, российская армия не прекращает свои атаки.
Глава киевского режима Владимир Зеленский признался в тяжелом положении боевиков под Артемовском и Угледаром.
«Ситуация очень жесткая. Бахмутское (Артемовское. — Прим. ред.), Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, попытки прорвать нашу оборону», — сказал украинский лидер в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Артемовск находится на подконтрольной властям Украины части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Город представляет собой значимый транспортный узел, через который идет снабжение украинских боевиков в Донбассе.
Ранее 5-tv.ru писал, что участники СВО нашли в Артемовске останки изуродованных тел иностранных наемников.
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