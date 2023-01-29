Участники СВО нашли в Артемовске останки изуродованных тел иностранных наемников

Российские бойцы, принимающие участие в проведении специальной военной операции на Украине нашли в Артемовске тела, предположительно, иностранных наемников. По словам военных, у них отрезаны кисти и головы.

Кроме того, участники спецоперации сообщили, что обнаружили у ликвидированных боевиков телефоны, изучение содержимого которых навело на мысли о том, что это были именно наемники из иностранных государств. Также в руки к российским бойцам попала и другая информация, подтверждающая эту догадку, пишет ТАСС.

Заявлено, что все обнаруженные в Артемовске тела вместе с другими доказательствами участия в вооруженном конфликте на Украине иностранных наемников, в скором времени будут отправлены в следственные органы для рассмотрения.

Ранее 5-tv.ru писал, почему между ВСУ и наемниками НАТО возникают перестрелки.