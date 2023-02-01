Отряд радикалов ВСУ попал в плен в зоне проведения украинской спецоперации

Еще одни уникальные кадры из зоны конфликта. Неизвестно точно, где это снято. Камера была закреплена на шлеме российского бойца во время штурма украинских позиций. И этот эпизод лучше всего иллюстрирует, как наши военные относятся к противнику, который уже не оказывает сопротивления.

Боевики скрывались и в других частях захваченного окопа и без сопротивления сложили оружие. Теперь они увидят, как далеко от действительности все, что им внушала киевская пропаганда.