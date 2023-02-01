Отряд радикалов ВСУ попал в плен в зоне проведения украинской спецоперации
Неонацисты продолжают истреблять мирных жителей Донбасса по указке киевского режима. Между тем, желающих сложить оружие — все больше и больше.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru
Еще одни уникальные кадры из зоны конфликта. Неизвестно точно, где это снято. Камера была закреплена на шлеме российского бойца во время штурма украинских позиций. И этот эпизод лучше всего иллюстрирует, как наши военные относятся к противнику, который уже не оказывает сопротивления.
Боевики скрывались и в других частях захваченного окопа и без сопротивления сложили оружие. Теперь они увидят, как далеко от действительности все, что им внушала киевская пропаганда.
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