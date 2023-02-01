Нарышкин: НАТО повышает ставки, мечтая о поражении России на Украине
Желаниям альянса сбыться не удастся, отметил глава Службы внешней разведки РФ. Исход противостояния может быть только один.
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
НАТО, несмотря на успехи России на Украине, продолжает повышать ставки, мечтая о стратегическом поражении президента России Владимира Путина, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <…> Но этому не бывать», — сказал Нарышкин в беседе с РИА Новости.
К слову, на прошлом неделе стало известно о новой помощи Украине. Так, правительство Германии согласилось передать Незалежной танки Leopard 2. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, техника может быть уже на месте в конце марта. Кроме того, США пообещали Украине танки Abrams. Но их американские власти готовы поставить лишь в конце 2023 года, а может и уже в следующем году.
При этом Джо Байден отказался отправлять на Украину истребители F-16. Также недавно стало известно, что США впервые могут отправить ракеты большей дальности. Речь идет о бомбе малого диаметра наземного базирования GLSDB, к которой добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Дальность боеприпаса превышает 150 километров.
Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал — поставки Запада лишь усугубляют положение и не ведут к урегулированию конфликта. Транспорт с техникой становится законной целью для российских военных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое послание глава МИД РФ Сергей Лавров получил от своего коллеги Энтони Бинкена.
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