Нарышкин: НАТО повышает ставки, мечтая о поражении России на Украине

НАТО, несмотря на успехи России на Украине, продолжает повышать ставки, мечтая о стратегическом поражении президента России Владимира Путина, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <…> Но этому не бывать», — сказал Нарышкин в беседе с РИА Новости.

К слову, на прошлом неделе стало известно о новой помощи Украине. Так, правительство Германии согласилось передать Незалежной танки Leopard 2. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, техника может быть уже на месте в конце марта. Кроме того, США пообещали Украине танки Abrams. Но их американские власти готовы поставить лишь в конце 2023 года, а может и уже в следующем году.

При этом Джо Байден отказался отправлять на Украину истребители F-16. Также недавно стало известно, что США впервые могут отправить ракеты большей дальности. Речь идет о бомбе малого диаметра наземного базирования GLSDB, к которой добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Дальность боеприпаса превышает 150 километров.

Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал — поставки Запада лишь усугубляют положение и не ведут к урегулированию конфликта. Транспорт с техникой становится законной целью для российских военных.

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