В «Ростехе» назвали оружие, которое поражает немецкие танки Leopard 2

Даже не самое новое оружие может предотвратить атаку немецкого танка, однако на вооружении ВС РФ есть более совершенные варианты.

Российская армия имеет в своем арсенале несколько видов техники, которая может вывести из строя танки Leopard 2 производства Германии. Об этом в «Ростехе» рассказали ТАСС.

«Leopard 2 — современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя», — прокомментировали в госкорпорации.

Компания сообщила, что «Леопарды» можно уничтожать с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов. По словам представителей «Ростеха», несмотря на значительно уступающие характеристики другому российскому вооружению, даже такие средства поражения, как противотанковый комплекс с управляемыми ракетами «Корнет» будет эффективен против «Леопардов».

«Точно не выдержат немецкие танки и попадание 125-мм снаряда типа „Манго“, причем не важно в какой проекции придется удар: что в лоб, что в борт, танк будет уничтожен. На вооружении российской армии стоят Т-90М „Прорыв“ и другие современные танки, которые по ряду показателей превосходят Leopard 2 и смогут дать им достойный отпор», — добавили собеседники агентства.

Госкорпорация также отметила, что у немецких «Леопардов» отсутствует динамическая защита, поэтому в борьбе с ними могут помочь российские ракеты «Вихрь» и «Атака».

Ранее военный эксперт рассказал 5-tv.ru, какой танк победит при очной встрече: один российский танк или натовский Leopard 2.