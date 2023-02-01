В Кремле рассекретили подробности о переговорах Путина и Байдена
Песков: в планах Путина пока нет переговоров с Байденом
Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru
Ситуация вокруг Украины накаляется из-за западных «помощников». Возможны ли переговоры Москвы и Вашингтона в ближайшее время?
В Кремле раскрыли планы президента РФ Владимира Путина о российско-американских переговорах. Оказалось, что в графике главы государства нет запланированных бесед с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Корреспонденты поинтересовались у представителя Кремля, как в России расценивают возможную поставку очередного пакета военной помощи Украине, в которую, по данным западных СМИ, впервые с начала СВО могут войти ракеты большой дальности до 150 километров. Журналисты спросили у Пескова, рассматриваются ли в Кремле переговоры Москвы и Вашингтона из-за повышающихся ставок.
«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет. У нас главная цель — это продолжение специальной военной операции», — ответил он.
Дмитрий Песков добавил, что новый пакет поставок киевскому режиму — это «прямой путь к нагнетанию напряженности» и повышению уровня эскалации конфликта на Украине. Однако задачи, которые были обозначены главой государства, остаются прежними.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали Минские соглашения ширмой Запада для подготовки Украины.
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