В Кремле Минские соглашения назвали ширмой Запада для подготовки Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 87

Песков: Порошенко подтвердил, что Минские соглашения были ширмой для подготовки Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Москва на протяжении восьми лет наблюдала за милитаризацией Незалежной.

В Кремле заявили, что Минские соглашения были прикрытием для Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, договоренности позволили странам запада подготовить Украину к решению проблемы Донбасса «силой». Об этом официальный представитель Кремля рассказал во время общения с журналистами.

В недавнем интервью бывший президент Незалежной Петр Порошенко сказал, что Минские соглашения подарили стране восемь лет для строительства армии и антипутинской коалиции. Песков ответил на вопросы журналистов о том, наблюдали ли в Москве признаки активной подготовки Киева к войне.

«Мы внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине, и видели продолжающуюся милитаризацию Украины, подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами пытаться решить проблему Донбасса», — ответил он.

Песков добавил, что действия киевского режима на тот момент уничтожили бы существование Минских договоренности, которые и сейчас уже «канули в лету». По словам представителя Кремля, Порошенко лишь повторил то, что уже озвучивали Ангела Меркель и Франсуа Олланд

«А это значит и для Украины, Франции и Германии, Минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения именно подготовить Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса», — отметил пресс-секретарь президента.

В заключение Дмитрий Песков добавил, что высказывания экс-президента Украины лишний раз подчеркивают правильность решения главы РФ Владимира Путина о начале спецоперации по спасению людей, живущих в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой «подарок» Министр иностранных дел Германии Бербок сделала Кремлю.

Тема:
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