Марочко: Киев замалчивает потери и устраивает братские могилы в воронках от артиллерии

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 90

Украинская дипмиссия в Великобритании признавала непостижимость потерь ВСУ.

Марочко: Киев замалчивает потери и устраивает братские могилы в воронках от артиллерии

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора

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Тема:
Спецоперация

Воронки от артиллерийских снарядов для захоронений погибших военных используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы скрыть реальные потери, а также из-за невозможности эвакуировать тела. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Насчитано порядка пяти таких захоронений, в которых ориентировочно по десять тел в каждой», — говорится в публикации.

До этого Марочко говорил о том, что украинское руководство запретило маркировать грузы с погибшими и перевозить их в светлое время суток.

В конце января была информация, что киевский режим скрывает тела нескольких сотен боевиков, которые погибли на границе с Венгрией. Они обнаружились в вагонах-рефрижераторах. Часть трупов находится там больше двух недель.

Кроме того, в начале прошлого месяца украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что потери ВСУ являются огромными и непостижимыми, отмечая что киевская власть не разглашает настоящие данные. На этот факт указывали и в Донбассе.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, начатая в конце февраля прошлого года, продолжается. Российские бойцы освободили ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Россия не хочет сражаться до последнего украинца.

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