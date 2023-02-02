Крови достаточно: Россия не хочет сражаться до последнего украинца

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 277

Глава СВР Нарышкин: РФ не хочет воевать до последнего украинца

Крови достаточно: Россия не хочет сражаться до последнего украинца

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Спецоперация

Пока коллективный Запад подливает масла в огонь поставками оружия украинским неонацистам, Москва тушит его разумными решениями.

Российская сторона не хочет вести боевые действия до последнего украинца. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Руководитель ведомства напомнил, что большая часть украинского населения является нормальными людьми, которые хотят мирной жизни.

«Но эти люди стали и заложниками, и жертвами тоталитарного киевского режима, и жертвами агрессивной политики блока НАТО», — пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что украинские власти вместе с коллективным Западом преследуют абсолютно другие цели. Накануне Нарышкин говорил, что расширяющаяся кампания по вооружению киевского режима показывает готовность пойти на крайние меры, включая жертвы среди гражданских, чтобы победить в противостоянии с Москвой.

Тогда же директор СВР выразил уверенность в том, что Североатлантический блок не добьется поражения РФ, несмотря на всевозможные усилия.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как поставки дальнобойных ракет Киеву повлияют на ход спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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