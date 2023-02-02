Глава Украины делает гнусные заявления в сторону России одно за другим. Кто им управляет на самом деле?

Украинский лидер Владимир Зеленский сам не чувствует себя самостоятельной персоной в политике, он осознает, что находится под управлением. Об этом заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров в большом интервью для федерального телеканала.

«Зеленский своим указом запретил вести переговоры с РФ. Никто его не одернул, когда он <…> в таком приподнятом состоянии заявлял, что не понимает, кто принимает решения в России, с кем ему там разговаривать, если до этого дела дойдет. Ну, видимо, это по Фрейду. Он сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, что им манипулируют», — сказал министр.

Дипломат отметил, что российская сторона желает завершения украинского конфликта, но суть вовсе не во временном факторе. Для Москвы важно качество результата тех итогов, которые российская сторона обеспечит для своего народа, для жителей Донбасса.

Помимо этого Сергей Лавров назвал фразу «победа на поле боя» формулой Запада, который продолжает ей придерживаться по сей день. Именно поэтому Украина отказывается от дипломатического диалога, ведь ее союзникам выгодно продолжение боевых действий в Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Украины Алексей Резников признал тяжелую военную обстановку в стране.