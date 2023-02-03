Пленный украинский боевик признался в убийстве девяти мирных жителей в ДНР
Пленный солдат ВСУ Симбирский признался в убийстве девяти гражданских под Волновахой
Фото: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas
Боевик сообщил о военном преступлении руководству, но оно никак не отреагировало на чудовищные действия подчиненного.
Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Симбирский признался в убийстве девяти мирных жителей Волновахского района Донецкой народной республики (ДНР). Это произошло еще в марте прошло года в селе Новопетряковка. В беседе с РИА Новости он во всех подробностях рассказал, как совершил преступления.
Тогда колонна ВСУ столкнулась с российскими солдатами. В бою боевики были разгромлены и отступали. При этом две боевых машины пехоты находились на прикрытии.
«Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу», — сказал Симбирский.
После отступления подразделение Симбирского разбежалось по селу, а взвод укрылся в доме в центре, где был организован наблюдательный пункт. С этой точки по приказу капитана ВСУ с позывным «Мастиф» боевик со своим подразделением начал разводить подкрепление из числа мобилизованных по селу. Симбирскому было поручено занять дом в конце жилой полосы, в котором якобы не было гражданских. Но подойдя, боевики увидели движение.
«Мне дали приказ, так сказать, мобилизованные просили выйти по рации к командиру — в итоге пришли к решению произвести два выстрела по дому с РПГ-7», — сообщил пленный.
Позже в доме нашли семь тел: трех женщин и четырех мужчин. Там Симбирский пробыл еще два дня, а после доложил руководству, которое не обратило внимания на гибель мирных жителей.
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