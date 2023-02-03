Дома людей, пытавших всего лишь выжить, пометили специальными знаками, обозначающими нелояльность с киевскими властями.

Киев продолжает проводить репрессии против жителей Снегиревского района в Херсонской области, которые получили гуманитарную помощь от России. О жутких действиях киевских властей рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Дошло до того, что их дома помечены специальными знаками, которые обозначают, что здесь проживают нелояльные Украине граждане. Хотя люди пытались просто выжить», — сказал Барбашов РИА Новости.

Теперь все, кто у кого нашли пакеты или какие-нибудь обертки, подтверждающие получение гуманитарной помощи от России, попали в категорию подозреваемых. При этом, чтобы выжить, ее приняли порядка 70% населения Снегиревского района.

К слову, Снегиревский район, который входил в состав Николаевской области, после референдума в Херсонской области о вхождении в состав России присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан, Снигиревку заняли украинские войска.

Теперь там не только репрессируют жителей, получавших помощь от России, но и проводят тотальную мобилизацию. Хватают людей и сразу отправляют в самые горячие точки фронта.

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