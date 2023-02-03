Близки к успеху: армия РФ готовится взять Артемовск в огневое кольцо

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Советник главы ДНР Кимаковский: артиллерия ВС России контролирует все подходы к Артемовску

Близки к успеху: армия РФ готовится взять Артемовск в огневое кольцо

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

За город идут тяжелейшие бои. ВСУ каждый день теряют там сотни боевиков.

Российская артиллерия контролирует все подходу к Артемовску, сообщил РИА Новости советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«В Артемовске намечается самый большой успех, там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города, то есть мы приближаемся к оперативному окружению города», — заявил Комаковский.

Сейчас военные РФ закрепились на восточных рубежах. Кроме того, армия частично контролирует единственную оставшуюся дорогу, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают снабжение, сказал помощник врио главы ДНР Ян Гагин. При этом сейчас боевики в Артемовске теряют уже сотни человек.

Все это очень угнетает президента Украины Владимира Зеленского. Несколько дней назад он взбесился из-за слов генерала США Марка Милли о том, что ВСУ слишком слабы, чтобы вытеснить российских военных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая страна может стать «следующей Украиной» по задумке Запада.

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