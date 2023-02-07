Российские военные нанесли серьезное поражение ВСУ в районе Угледара
Очередные успехи российских солдат помогают продвигаться в направлении Угледара.
Фото: © РИА Новости
Группировка войск «Восток» нанесла огневое поражение украинским военным на южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили на ежедневном брифинге в Минобороны.
Удар артиллерии пришелся по 1-й танковой и 72-й механизированной бригадам ВСУ. Успешные действия были произведены в районе Угледара и Водяного в ДНР.
Общие потери украинских националистов на этих рубежах превысили 80 человек. Кроме того, была поражена техника неприятеля.
Ранее военный историк Юрий Кнутов в диалоге с 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ прогибаются под давлением российских войск.
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