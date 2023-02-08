Пенсионерка из Чукотки 15 дней добиралась до ЛНР ради помощи в гопитале

Женщина, имеющая медицинское образование, не только врач для раненых солдат, но и лекарь душ.

Жительница Чукотки Анастасия Курилова, несмотря на пенсионный возраст, не смогла остаться в стороне после начала российской спецоперации по защите Донбасса, и в один момент решила — она нужна там раненым бойцам. Собрала вещи и уехала из села Энурмино в Луганскую народную республику (ЛНР).

«Я же северянка, арктическая женщина. Думаю, где наши ребятишки мучаются, туда надо идти», — объяснила свой поступок Курилова РИА Новости, сыновья которой тоже сейчас защищают Родину.

Дорога была непростой, заняла 15 дней.

«Поднималась пурга, вертолеты не прилетали. В итоге я летела где-то полмесяца», — вспоминает Курилова.

По приезде в Москву ее встретили и проводили на поезд до Ростова-на-Дону, откуда она добралась уже до Луганска.

«То, что происходит вокруг меня, не сказать, что малознакомая тема. К тому же я имею медицинское образование, фельдшерское. Проходила я практику в Магадане, тоже в хирургических отделениях», — добавила она.

Освоившись в ЛНР, Курилова выработала свой метод общения с ранеными. Она понимает, что они находятся в состоянии стресса и не всегда хотят общаться с окружающими, делиться чем-то. Поэтому, чтобы не усугублять и так тяжелое психологическое состояние бойцов, первая не начинает разговор. Только когда солдаты сами желают общения и начинают говорить, пенсионерка отвечает и поддерживает диалог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасатели из России работают в Турции и дарят людям надежду.