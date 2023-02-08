Пенсионерка из Чукотки 15 дней добиралась до ЛНР ради помощи в гопитале

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Пенсионерка из Чукотки две недели ехала до ЛНР ради помощи раненым солдатам

Пенсионерка из Чукотки 15 дней добиралась до ЛНР ради помощи в гопитале

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Женщина, имеющая медицинское образование, не только врач для раненых солдат, но и лекарь душ.

Жительница Чукотки Анастасия Курилова, несмотря на пенсионный возраст, не смогла остаться в стороне после начала российской спецоперации по защите Донбасса, и в один момент решила — она нужна там раненым бойцам. Собрала вещи и уехала из села Энурмино в Луганскую народную республику (ЛНР).

«Я же северянка, арктическая женщина. Думаю, где наши ребятишки мучаются, туда надо идти», — объяснила свой поступок Курилова РИА Новости, сыновья которой тоже сейчас защищают Родину.

Дорога была непростой, заняла 15 дней.

«Поднималась пурга, вертолеты не прилетали. В итоге я летела где-то полмесяца», — вспоминает Курилова.

По приезде в Москву ее встретили и проводили на поезд до Ростова-на-Дону, откуда она добралась уже до Луганска.

«То, что происходит вокруг меня, не сказать, что малознакомая тема. К тому же я имею медицинское образование, фельдшерское. Проходила я практику в Магадане, тоже в хирургических отделениях», — добавила она.

Освоившись в ЛНР, Курилова выработала свой метод общения с ранеными. Она понимает, что они находятся в состоянии стресса и не всегда хотят общаться с окружающими, делиться чем-то. Поэтому, чтобы не усугублять и так тяжелое психологическое состояние бойцов, первая не начинает разговор. Только когда солдаты сами желают общения и начинают говорить, пенсионерка отвечает и поддерживает диалог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасатели из России работают в Турции и дарят людям надежду.

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