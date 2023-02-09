«Охота на ведьм»: Украине предрекли скорый переворот из-за политики Зеленского

Действиями главы киевского режима недовольны многие. Даже не особо разбирающиеся в теме видят неудачи ВСУ на поле бое и многочисленные кадровые перестановки.

Политика президента Украины Владимира Зеленского приведет к перевороту на Укарине. Такое мнение выразил Олег Соскин — экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы — на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, многочисленные кадровые перестановки говорят об ужесточении режима. Все это закончится поиском врагов среди украинских граждан.

«Это охота на ведьм. Добром это не кончится. Это элементарная физика: сила действия порождает адекватную силу противодействия. Чем больше давят они, тем больше будут давить на них в ответ», — объяснил он.

В перевороте немаловажную роль сыграют и неудачи ВСУ на поле боя, отметил Соскин. Поражения только нагнетают обстановку в обществе.

К слову, за последние чуть более полгода Зеленский уволил немало людей в высших эшелонах власти. Работу потеряли глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор страны Ирина Венедиктова, первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Руслан Демченко, глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, глава Киевской области Алексей Кулеба, глава Сумской области Дмитрий Живицкий и многие другие. Как считает политолог Дмитрий Журавлев, украинский лидер делает это под давлением западных коллег.

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