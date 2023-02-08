«Распотрошили и продали»: как Украина превратилась в черный рынок по продаже органов

В морге украинского города Николаева обнаружили аккуратно выпотрошенные тела солдат. Почему западные страны закрывают глаза на «незаконный бизнес»?

Президент Украины Владимир Зеленский в открытую проводит геноцид украинского народа, подпольно распродавая солдат на органы. Об этом заявил политолог Антон Бредихин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По мнению эксперта, солдат, тела которых обнаружили выпотрошенными в морге Николаева, могли специально убить, чтобы потом продать на органы.

«Украина известна тем, что поставляет органы на донорский мировой рынок, еще с 2014 года, и поставляет, в первую очередь, органы своих же солдат, солдат ВСУ (Вооруженные силы Украины — Прим. ред.). То, что в морге Николаева вскрылось наличие тел погибших солдат, а возможно даже и не погибших, а специально приготовленных к тому, чтобы их потом распотрошили и продали их органы на рынок Израиля, США, либо напрямую, либо через Косово… Это нонсенс!» — высказался Антон Бредихин.

Политолог отметил, что «война до последнего украинца» перешла все разумные грани и показала истинное отношение Владимира Зеленского к своему же народу.

«Если после этого не будет никакого обращения в международные инстанции, которые могут повлиять на Украину, это будет означать только то, что Зеленский в открытую проводит геноцид украинского народа», — подчеркнул политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как власти Украины превращают страну в легальную площадку для торговли донорскими органами.