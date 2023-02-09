Сеймур Херш удивился реакции журналистов в США на статью о подрыве «Северных потоков»
Обладатель Пулитцеровской премии, известный своими расследованиями на весь мир, прямо обвинил Вашингтон во взрывах на российских газопроводах.
Фото, видео: © РИА Новости / Командование обороны Дании; 5-tv.ru
Информационное пространство на Западе взорвала статья знаменитого американского журналиста, который прямо назвал Байдена заказчиком диверсий на «Северных потоках». Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш пришел к таким выводам после того, как провел независимое расследование.
По его данным, водолазы Военно-морских сил (ВМС) США заложили взрывчатку на подводных трубопроводах еще летом — под прикрытием учений НАТО. А в сентябре ее якобы активировали норвежцы.
Журналист утверждает: глава Белого дома решился на диверсию после девяти месяцев секретных обсуждений с экспертами по нацбезопасности.
Главным вопросом все это время было избавление от улик. Пятый канал дозвонился до самого Херша, вот что он сказал в эксклюзивном комментарии.
«Мне позвонило гораздо больше российских журналистов, чем американских. Разве это не смешно? Эта история говорит сама за себя. И могу подтвердить, что все это правда. Если вы спросите, кто мой информатор, сами понимаете, я вам не отвечу», — рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
Устройство привели в действие 26 сентября. В результате три нитки газопроводов были уничтожены. В российском МИДе достаточно быстро заявили, что знают, кто стоит за организацией теракта. Кроме того, Россию не допустили к совместному расследованию причин взрывов.
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