В Воркуте произошел настоящий снежный «апокалипсис»
В Воркуте занятия в школах отменили из-за метели и штормового ветра.
Фото, видео: Алексей Резниченко / ТАСС; 5-tv.ru
В Воркуте люди опасаются выходить из дома, это даже физически сделать трудно — из-за сильнейшей метели город напоминает декорации постапокалиптического блокбастера. Последствия бурана сегодня весь день устраняют коммунальщики, а в школах даже отменили занятия.
Удар стихии вынудил автомобилистов останавливаться: продолжать движение из-за плохой видимости и заносов было крайне опасно. Засыпало снегом и подъезды многоэтажек, на некоторых строениях шквалистым ветром сорвало кровлю.
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