Иностранные спецслужбы нашли новый способ узнать данные об участниках СВО
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об участниках СВО посредством почтовых сервисов
Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ
Если в организацию пришло «интересное» письмо, следует проверить его подлинность перед ответом.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о рассылке писем для сбора данных о специальной военной операции (СВО) и военных со стороны иностранных специальных служб. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства. По информации ФСБ, зарубежные спецслужбы применяют для этого российские почтовые сервисы.
В корыстных целях злоумышленники используют адреса электронной почты, которые очень похожи по имени на федеральные органы российской власти. С них в огромном масштабе присылаются письма в различные учреждения и организации. Обычно в материалах содержатся фейковые запросы о предоставлении сведений об участниках СВО, мобилизованных бойцах и людях, въехавших в Россию из Украины.
Федеральное ведомство призвало граждан быть бдительными и внимательными. Если на почту пришло подобное письмо, то стоит убедиться в его подлинности, обратившись на официальные порталы соответствующих органов. Пока точно не станет известно, что информация в письме не от злоумышленника — нельзя отвечать на сообщение и открывать вложения в нем.
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