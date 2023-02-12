Эксклюзивные кадры продвижения российских военных в бою за Марьинку

Плотность огня порой достигала такой силы, что сложно было определить, миномет чьей стороны ведет атаку.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Появились кадры боя российских военных за Марьинку в ДНР. Коптер «Известий» заснял, как ВС РФ в составе пехоты, артиллерии, танков и авиации продвигаются в Донецкой народной республике.
На кадрах видно и слышно, что украинская сторона ведет огонь из крупнокалиберного пулемета по стене, из-за который российский солдат выкидывает дымовые шашки. Корреспондент с места событий отмечает, что плотность огня порой достигает такого уровня, что сложно разобрать, какая из сторон ведет минометный обстрел.
Российским военнослужащим приходится отстаивать каждое здание. Подразделения работают слажено: пехоту сменяет артиллерия, на помощь артиллерии приходят РСЗО. Для поддержки наступления также прибывают танки и авиация ВС РФ. Задача тяжелой техники — забрать штурмовиков с передовой и прикрыть пехоту в условиях непрекращающегося огня ВСУ.
Результат работы националистов: выжженные деревья и остатки стен. На кадрах видно, что в Марьинке не осталось ни одного уцелевшего здания.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на марьинском направлении российские минометчики и танкисты уничтожают позиции ВСУ.
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