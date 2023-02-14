Десятки аварий спровоцировала метель на Ставрополье. Есть погибший

На Ставрополье этим утром произошли десятки аварий. Один человек погиб — 25-летний водитель Lada Priora. Он не справился с управлением на зимней трассе, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Легковушку отбросило в кювет, где она несколько раз перевернулась. В регионе сейчас сильнейшие метели, и нулевая видимость.

В Дагестане из-за снегопада закрыли один из перевалов. Накануне там еще работала дорожная техника, но и она оказалась не в силах справиться с сугробами. Коммунальщики вернутся к расчистке как только это позволит погода.