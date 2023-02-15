ВСУ готовят отступление из Артемовска и вывозят архивы госучреждений
Намерения официально подтвердили представители Восточной группировки армии Украины.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Philippe De Poulpiquet; 5-tv.ru
Киев готовит отступление из Артемовска. Это подтвердил сегодня журналистам официальный представитель Восточной группировки ВСУ.
До этого в сети появились кадры, снятые очевидцам, на которых в автомобиль грузят документы из городского управления образования и пенсионного фонда, перебрасывая их через разбитое обстрелами окно.
О том, что ВСУ собираются сдать Артемовск, сделало вывод и американское издание The New York Times. Сами же украинские военные до этого дня все отрицали, заявляя, что ситуация тяжелая, но позиций своих они не оставят. За город сейчас идет ожесточенная битва, Артемовск имеет важное географическое положение и служил украинским боевикам восемь лет укрепленным форпостом.
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