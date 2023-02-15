Российские военные уничтожили до 190 солдат ВСУ на донецком направлении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 58

ВС РФ уничтожили до 190 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны сообщили об успехах бойцов в ходе спецоперации на Украине.

Российские военные ликвидировали технику противника и до 190 украинских боевиков на донецком направлении. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, были уничтожены две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.

Он также сообщил, что на красно-лиманском направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и установка РСЗО «Град».

За прошедшие сутки на херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Более того, Конашенков заявил о ликвадации восьми диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Потери украинской стороны — до 100 человек.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как армия России уничтожила украинский пункт управления РЭБ в Харьковской области.

Тема:
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