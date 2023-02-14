Армия России уничтожила украинский пункт управления РЭБ в Харьковской обасти
Минобороны в новой сводке сообщило об успехах бойцов в ходе спецоперации на Украине.
Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные ликвидировали пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенного пункта Моначиновка в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Моначиновка в Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭП Вооруженных сил Украины», — прокомментировали в ведомстве.
Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация России, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили 93 артиллерийских подразделения Незалежной на огневых позициях. Кроме того, в 108 районах была уничтожена живая сила и техника противника.
По словам генерал-лейтенанта, на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы была выведена из строя гаубица «Мста-Б», стоящая на вооружении украинской стороны. Также в регионе были уничтожены два украинских склада боеприпасов.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР.
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