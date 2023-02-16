На Пятом канале акция «День добрых дел» для Николая Комелькова

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Родители в шутку называют Колю ходячей энциклопедией. Ему всего 10 лет, а он уже увлекается анатомией, читает книжки про змей, собрал коллекцию жуков в эпоксидной смоле, ухаживает за живой ящерицей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Коля сообразителен не по годам. Но что еще отличает его от сверстников, так это огромный шрам на груди — мальчик перенес три операции на открытом сердце. Диагноз — врожденный порок сердца — поставили еще во время беременности матери. Как только малыш родился, его отправили в реанимацию, а из больницы выписали лишь через несколько месяцев.

Искусственный клапан Коле поставили немецкие врачи, когда он был совсем маленьким — больше семи лет назад. И после операции мальчик стал жить, как все обычные дети. Он катается на велосипеде, занимается плаванием — у него третий юношеский разряд. Но в последнее время снова появились проблемы.

«Начинают возникать отдышки, учащенное сердцебиение, боли, покалывания. И сейчас от плавания вообще пришлось отказаться на время. Ну и, соответственно, на физкультуру он тоже не ходит», — рассказывает Елена Комелькова, мама Коли.

Врачи вынесли вердикт: ребенок растет, а значит, клапан нужно заменить на новый. За дело снова готовы взяться немецкие специалисты. Только на этот раз обойдется без больших разрезов, а значит и без заметных шрамов. Один небольшой прокол — и мальчик спасен.

«Вот сейчас ему необходима транскатетерная замена клапана легочной артерии. В чем смысл — это один из основных клапанов, который обеспечивает нормальный кровоток в сердце и во всем организме. Если соответственной замены не будет, то прекратится, проще говоря, поток от сердца к легким», — объясняет врач-педиатр Ольга Гаврилова.

Операция стоит больше 50 тысяч евро. Семье мальчика необходимо найти еще 1 840 000 рублей. И тогда уже этой весной он отправится в клинику.

Родители очень верят, что неравнодушные люди помогут их сыну. Ведь очень страшно даже подумать о том, что они могут его потерять.

Чтобы помочь Коле, достаточно отправить СМС на номер 2222, указав сумму пожертвования. Она автоматически спишется с вашего мобильного. Или же просто наведите смартфон на QR-код на экране.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Коле, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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