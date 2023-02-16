На юге — метели, в Мурманске — северное сияние: природа продолжает удивлять россиян

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На юге России при шторме вымыло авто, затонувшие еще прошлым летом

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Когда в Сочи закончатся метели, и в Крыму — гололед?

Тяжелая ситуация сейчас на дорогах в Сочи. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия мощнейшего снегопада. Сугробы местами выросли почти на полметра. И непогода пока не оставит курорт в покое — сегодня синоптики вновь прогнозируют осадки и сильный ветер. В Лазаревском районе, который больше всего засыпало снегом, сильный шторм на море. Волнами на берег вынесло затонувшие автомобили. Это машины, которые смыло еще во время летнего шторма. Тогда три человека погибли, еще четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.

В Крыму сейчас основные трассы обрабатывают противогололедными реагентами. Из-за непогоды резко выросло число аварий. Так, водитель кроссовера не справился с управлением, врезался в легковушку и перевернулся. Обоим водителям потребовалась медицинская помощь.

Жители Мурманска наблюдали этой ночью северное сияние. Переливы миллионов огней окрасили небо в зеленый, розовый и желтый цвета. Такие явления здесь не редкость — но в этот раз было особенно ярко. Увидели космическое свечение и на Урале. Жители Екатеринбурга подобными зрелищами как раз не избалованы.

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