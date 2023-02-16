Лукашенко заявил о готовности воевать в случае агрессии против Белоруссии
Украинский кризис мешает всем, но остановить его в реальности готовы лишь немногие.
Фото: Насибулин Рамиль / ТАСС
Белорусский президент Александр Лукашенко в рамках пресс-конференции заявил о готовности «воевать вместе с россиянами» с территории республики. По словам политика, такой сценарий возможен в случае агрессии против его страны. Причем ответ, уточнил глава Белоруссии, будет жесточайшим.
«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси, если оттуда хоть один солдат придет на территорию Белоруссии убивать моих людей», — цитирует Лукашенко URA.RU.
Он добавил, что предупреждение адресовано не только украинской стороне, но и другим соседям государства. Осенью минувшего года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович говорил, что западные страны подталкивают Незалежную к продолжению кризиса и пробуют втянуть в него Белоруссию. По обещанию Лукашенко, через его страну никакого удара в спину по российским войскам не будет.
Ранее 5-tv.ru публиковал детали встречи Путина и Лукашенко.
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