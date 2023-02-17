Освобожденные из плена российские бойцы пройдут реабилитацию в госпиталях Минобороны

Эфирная новость 21

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения из плена российских военных

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Накануне они прибыли в Москву бортом военнотранспортной авиации.

Российские военнослужащие, накануне вечером освобожденные из украинского плена, вернулись на родину.

Самолет военнотранспортной авиации доставил их в Москву. Впереди — лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны.

И конечно — долгожданные встречи с родными. В аэропорту наших военных встречал Леонид Китрарь.

Тема:
Спецоперация
17 февр
Сила духа и надежное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
17 февр
Метр за метром: Российская армия выровняла линию соприкосновения под Спорным
17 февр
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
16 февр
«Короткая ночь»: чем занимался Столтенберг во время начала СВО
16 февр
В Минобороны сообщили о возвращении 101 российского военного из украинского плена
16 февр
«2,5 Мировая война»: что резолюция ЕП по Украине означает для России
16 февр
Лукашенко заявил о готовности воевать в случае агрессии против Белоруссии
16 февр
«Это приравнивается к ядерной войне»: какое космическое оружие тайно готовят США
16 февр
Глава офиса Зеленского: Россия изменила тактику ведения СВО
16 февр
Российские военные взяли все важнейшие высоты в районе Артемовска
-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
7:57
«Упускающий крупный улов»: Киркоров сравнил Челобанова с рыбаком из Балаково
7:45
Хоть сейчас в космос: в Белом доме считают, что президент США порядке
7:39
«Это мини-убийство»: Руденко рассказал, как бросил бывшую девушку ради другой
7:25
Освобожденные из плена российские бойцы пройдут реабилитацию в госпиталях Минобороны
7:11
Возможный предвестник рака — врач раскрыл опасности фиброза

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака
"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в США
"Такие лекарства могут стать опасными". Почему нужно регулярно проводить ревизию в домашней аптечке
Патрушев обвинил США в гибели украинцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023