Освобожденные из плена российские бойцы пройдут реабилитацию в госпиталях Минобороны
Минобороны РФ опубликовало видео возвращения из плена российских военных
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Накануне они прибыли в Москву бортом военнотранспортной авиации.
Российские военнослужащие, накануне вечером освобожденные из украинского плена, вернулись на родину.
Самолет военнотранспортной авиации доставил их в Москву. Впереди — лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны.
И конечно — долгожданные встречи с родными. В аэропорту наших военных встречал Леонид Китрарь.
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