Ни с чем не сравнимо: в чем опасность новейшего российского дрона «Куб» для Запада

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 1 185

Военный эксперт Коротченко назвал беспилотник «Куб» новшеством

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Галкин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Разработка отлично показала себя в зоне боевых действий в Донбассе. На что еще она способна?

Возможности российского беспилотника-камикадзе «Куб — Э», применяемого в специальной военной операции (СВО) на Украине, раскрыл военный эксперт Игорь Коротченко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. По словам собеседника, вооружение позволяет выявлять на поле боя удаленные наземные цели, поражая их.

«Высокоточным ударом с воздуха. Это новейшая разработка, которая хорошо показала себя в ходе боевых действий, и будет представлять интерес для потенциальных зарубежных покупателей российского оружия», — прокомментировал Коротченко.

Как отметил военный эксперт Виктор Литовкин, барражирующие боеприпасы могут быть в воздухе весьма продолжительное время. При помощи оператора они найдут цель с последующей передачей координат или пикированием.

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

«По цели ударят артиллерией, ракетами или системами залпового огня», — сказал Литовкин.

До этого сообщалось, что экспортную версию беспилотника «Куб» впервые представят в рамках международной выставки вооружений на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российская противовоздушная оборона сбила два украинских беспилотника над Севастополем.

Тема:
Спецоперация
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