Похоже, украинские пилоты вертолетов Ми-8 боятся российских средств противовоздушной обороны (ПВО). По сообщению телеканала CNN, летчики Незалежной совершают всего по три боевых вылета в день. Отмечается, они летят настолько низко, что задевают деревья.

До этого официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков подчеркивал, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили вертолет Украины МиГ-29 в районе Черевковки и вертолет Ми-8 в районе Славянки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, российские военные уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе, начатую в конце февраля прошлого года. Главной целью российских войск является прекращение геноцида людей со стороны киевской власти, который продолжался в течение восьми лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких украинских регионах произошли взрывы.