CNN: экипажи украинских Ми-8 испытывают жуткий страх перед российскими ПВО

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 17

Военные РФ ни раз отмечали, что для успешных полетов необходимы навыки, но неонацисты, видимо, решили «просто дергать за штурвал».

CNN: экипажи украинских Ми-8 испытывают жуткий страх перед российскими ПВО

Фото: В.Саяпин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Похоже, украинские пилоты вертолетов Ми-8 боятся российских средств противовоздушной обороны (ПВО). По сообщению телеканала CNN, летчики Незалежной совершают всего по три боевых вылета в день. Отмечается, они летят настолько низко, что задевают деревья.

До этого официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков подчеркивал, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили вертолет Украины МиГ-29 в районе Черевковки и вертолет Ми-8 в районе Славянки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, российские военные уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) в Донбассе, начатую в конце февраля прошлого года. Главной целью российских войск является прекращение геноцида людей со стороны киевской власти, который продолжался в течение восьми лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких украинских регионах произошли взрывы.

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