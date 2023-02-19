WT: подрыв «Северных потоков» является преступным актом войны

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

Российская сторона рассчитывает на пользу заседания Совета Безопасности ООН.

WT: подрыв «Северных потоков» является преступным актом войны

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images / Keystone Press Agency

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток Украинский кризис

Теракты на нитях газопровода «Северный поток» являются преступным актом войны. Об этом написало издание The Washington Times. В статье отмечено, что они были совершены вопреки американской конституции. По мнению обозревателей, президент США Джо Байден и правда может быть причастным к случившемуся.

Также в материале указывается, что Штаты могли атаковать РФ и ФРГ, зная, что это безосновательно. До этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И в рамках встречи с руководителем немецкого МИД Анналеной Бербок предупредил последнюю о последствиях подрывов газопроводных ниток. Китайский представитель отмечал, что подобное может повториться в связи с тем, что украинский кризис продолжается.

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что публицист Сеймур Херш, указавший на причастность Штатов и Норвегии к терактам на «Северном потоке», поучаствует в заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как политика США лишь сплотила людей вокруг Путина.

Тема:
Северный поток
19 февр
Что указывает на причастность США к подрыву «Северных потоков»
17 февр
Херш предупредил США о последствиях взрывов на «Северном потоке»
16 февр
Журналист Джо Дуган представил новые доказательства подрыва ниток «Северных потоков»
16 февр
Госдума приняла проект обращения к ООН о расследовании взрывов на СП
16 февр
Херш рассказал, как США и Норвегия взрывали «Северный поток»
16 февр
Госдеп США прокомментировал свою причастность к подрыву «Северных потоков»
15 февр
Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН по ЧП на «Северных потоках»
15 февр
Россия подготовит спецзаседание СБ ООН по теме терактов на «Северном потоке»
15 февр
Удар по авторитету: политолог оценил последствия расследования Херша для США
15 февр
Совфед обратится к МИД России с инициативой международного расследования терактов на СП
-8° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.76
0.55 79.61
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:07
«Конец мира»: западные страны в ужасе после Мюнхенской конференции
14:55
Российский фильм о хоккее получил высокие рейтинги в Финляндии
14:42
WT: подрыв «Северных потоков» является преступным актом войны
14:30
В Кремле раскрыли детали послания Путина Федеральному собранию
14:16
Старость ей не к лицу: актриса Голди Хоун напугала журналистов внешним видом
14:01
Глава МИД ФРГ Бербок решила занять пост канцлера Германии

Сейчас читают

Пьер Нарцисс навсегда: любовь всей жизни и неизвестные факты последних дней
Как выглядит могила звезды «Весны на Заречной улице» Юхтина спустя год после смерти
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Путин предложил дополнительные меры поддержки предприятий лесной отрасли

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023