WT: подрыв «Северных потоков» является преступным актом войны
Российская сторона рассчитывает на пользу заседания Совета Безопасности ООН.
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images / Keystone Press Agency
Теракты на нитях газопровода «Северный поток» являются преступным актом войны. Об этом написало издание The Washington Times. В статье отмечено, что они были совершены вопреки американской конституции. По мнению обозревателей, президент США Джо Байден и правда может быть причастным к случившемуся.
Также в материале указывается, что Штаты могли атаковать РФ и ФРГ, зная, что это безосновательно. До этого глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И в рамках встречи с руководителем немецкого МИД Анналеной Бербок предупредил последнюю о последствиях подрывов газопроводных ниток. Китайский представитель отмечал, что подобное может повториться в связи с тем, что украинский кризис продолжается.
Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что публицист Сеймур Херш, указавший на причастность Штатов и Норвегии к терактам на «Северном потоке», поучаствует в заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как политика США лишь сплотила людей вокруг Путина.
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